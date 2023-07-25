Утверждены критерии отбора педагогов для получения выплаты в Мурманской области

Первый этап приема документов от кандидатов продлится до 21 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области утвердили критерии отбора педагогов для получения единовременной выплаты. Право на нее имеют учителя, которые переехали в Заполярье и впервые трудятся на вакантных должностях в образовательных учреждениях.

Постановление правительства региона опубликовано на портале «Электронный бюллетень Мурманской области».

Согласно документу, педагогу должен быть младше 50 лет, должен иметь среднее или высшее профессиональное образование. Также ему необходимо отработать не менее пяти лет по договору.

Первый этап приема документов от кандидатов продлится до 21 августа.

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