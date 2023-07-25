В Териберке создали мурал с оленем площадью 350 квадратных метров

Для того, чтобы полюбоваться картиной, нужно забраться на одну из окрестных сопок. Фото: скриншот видео / Центр «Арктические инициативы» / vk.com/teriberkafest

На побережье губы Завалишина в Териберке появился уникальный мурал с оленем площадью 350 квадратных метров. Изображение, которое можно рассмотреть только с высоты, создала команда культурно-просветительского портала «Дети Арктики» и арт-сообщество «33+1».

Как сообщили в группе арктического фестиваля Териберка, художественная инсталляция призвана показать гармонию уклада коренных народов Севера с природой, их философию ответственного потребления и умение жить в условиях Арктики.

Для создания картины использовались натуральные краски двух цветов: черная на основе угля, и белая, на меловой основе. Картина имеет временный характер и через некоторое время смоется дождем и штормами.

Для того, чтобы полюбоваться муралом, нужно забраться на одну из окрестных сопок.

Напомним: из Мурманска 1 августа стартует уникальный книжный автопробег «Дорога на маяк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru