Житель Мурманска угнал из автосервиса Renault из-за неприязни к владельцу авто

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Заполярья угнал из мурманского автосервиса Renault. В полицию обратился автомастер, сообщив, что он на какое-то время отлучился по работе, а когда вернулся, то не обнаружил ни иномарку, ни ключей от нее.

- Мужчина сел в личный автомобиль и сам отправился на поиски похищенной машины. Сотрудник автосервиса остановил найденный Renault и дождался приезда правоохранителей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Угонщиком оказался житель Кольского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

Северянин рассказал полицейским, что угнал авто из-за личной неприязни к владельцу автомобиля. Он знал, что иномарка находится на ремонте именно в этой мастерской и дождался подходящего момента.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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