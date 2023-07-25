Завершены поиски пропавшего в районе реки Чуна рыбака

В Мурманской области завершились поиски рыбака, который пропал на реке Чуна. Фото: Профессиональная аварийно-спасательная служба / vk.com/passapatity

В Мурманской области завершились поиски рыбака, который пропал на реке Чуна. Напомним: мужчину с утра 24 июля искали спасатели Апатитов и Кировска.

К счастью, с северянином все в порядке.

- Пропавший найден, жив. Место обнаружения - остров Нестеров, озеро Имандра, - сообщили в Профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.

Напомним: в Мурманской области завершили поиски школьной туристической группы из Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru