Житель Мурманска украл из квартиры спящей знакомой полмиллиона рублей

52-летний житель Мурманска обокрал свою знакомую, пока был у нее в гостях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

52-летний житель Мурманска обокрал свою знакомую, пока был у нее в гостях. Вместе они распивали алкоголь, после чего женщина легла спать, а приятель решил умыкнуть ее сбережения - 550 тысяч рублей.

Ранее несудимого северянина задержали полицейские. Тот уже успел потратить часть похищенных средств на личные нужды, в том числе купил смартфон.

- Свою вину мурманчанин отрицал не стал, добровольно отдал оставшуюся часть суммы и телефон. Рассказал, что действительно был в гостях у знакомой, которая уснула. Ему понадобились деньги, он нашел тайник и забрал полмиллиона себе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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