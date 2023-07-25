На выезде из Мурманска произошло лобовое ДТП с Ford Transit и Audi

Вечером 24 июля на выезде из Мурманска произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/murman01

Вечером 24 июля на выезде из Мурманска произошло серьезное ДТП. На проспекте Героев-Североморцев в районе дома №82/2 лоб в лоб столкнулись Ford Transit и Audi Q7.

- В аварии никто не пострадал, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте происшествия работали спасатели, которые проводили работы по обозначению и осмотру места ДТП, сбору данных.

Сотрудники УГИБДД по Мурманской области устанавливают причины произошедшего.

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