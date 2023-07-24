В Мурманской области вовремя не вышла на связь школьная тургруппа из Москвы

12 ребят с сопровождающими отправились в поход по Кольскому полуострову и пропали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области перестала выходить на связь туристическая группа школьников из Москвы. 12 ребят с сопровождающими отправились в поход по Кольскому полуострову и пропали.

К счастью, путешественники вскоре связались с МЧС. Оказалось, что у них не ловил телефон.

- Все живы и здоровы. Благодаря тому, что группа была зарегистрирована, в МЧС начали беспокоиться, когда тургруппа в установленное время не вышла на промежуточную связь, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Школьники идут по маршруту от Новой Титовки до Ретинского. Сейчас они продолжают свой путь как обычно.

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