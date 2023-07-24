В Мурманска на Пяти Углах гулял голый мужчина

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД региона. Фото: t.me/murmansk_chp

В центре Мурманска заметили мужчину, который абсолютно голым расхаживал на Пяти Углах, несмотря на холодную погоду. Фотографию опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД региона.

Напомним, что в январе в Кандалакше нагой мужчина выскакивал перед машинами.

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