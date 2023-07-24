В Кандалакшском заповеднике рассказали, когда гадюка может напасть первой

Специалист Кандалакшского заповедника рассказала, в каких случаях гадюка может напасть первой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северяне стали все чаще замечать гадюк. По большей части эти краснокнижные змеи встречаются в Кандалакшском районе, но обитают и в других уголках Мурманской области.

Специалист Кандалакшского заповедника рассказала, в каких случаях гадюка может напасть первой.

- Гадюка, естественно, опасна, но она сама первая к человеку не полезет, не нападет. Обычно змеи греются на солнце, а человек их не замечает, вот тогда и могут случиться происшествия, - поделилась с Nord News замдиректора по научной работе ФГБУ «Кандалакшский природный заповедник» Екатерина Толмачева.

По словам ученого, май в регионе выдался жаркий, поэтому рептилий стали замечать чуть больше, но поводов для паники нет.

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