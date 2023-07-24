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НовостиОбщество24 июля 2023 12:17

С начала лета в Мурманской области провели более 1800 мероприятий для школьников

Их посетили 40 тысяч ребят
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области с начала лета провели более 1800 культурных мероприятий для 40 тысяч школьников. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области с начала лета провели более 1800 культурных мероприятий для 40 тысяч школьников. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области с начала лета провели более 1800 культурных мероприятий для 40 тысяч школьников. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что основная работа в этом направлении идет в детских лагерях.

Глава региона подчеркнул, что до 1 сентября запланировано проведение еще 700 культурно-досуговых и познавательно-развлекательных событий с плановой посещаемостью более 12 тысяч детей.

Напомним: в Мончегорск на фестиваль искусств приедут известные артисты и спортсмены.

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