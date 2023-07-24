Жителям Мурманской области рассказали об изменении пенсии при переезде в другой регион

С начала этого года более 1700 пенсионеров решили переехать из Мурманской области в более теплые в регионы. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала этого года более 1700 пенсионеров решили переехать из Мурманской области в более теплые в регионы. О том, как меняется размер пенсии при переезде с районов Крайнего Севера, сообщили в Соцфонде.

- Размер пенсии изменится, если фиксированная набавка к ней установлена за фактическое проживание в районе Крайнего Севера, и гражданин не имеет необходимого «северного» стажа. В этом случае при переезде надбавка будет установлена на общих основаниях, то есть без увеличения на районный коэффициент, - объяснили в мурманском Отделении Соцфонда.

Если же у человека есть необходимый «северный» стаж, когда он не меньше 15 лет отработал в районах Крайнего Севера и имеет не менее 20-25 лет страхового стажа в зависимости от пола, то размер пенсии не изменится.

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