В Мурманской области потребность по ФАПам полностью закроют к началу 2024 года

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в Мурманской области будет полностью закрыта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в Мурманской области будет полностью закрыта.

Так, в этом году идет строительство амбулатории в Зеленоборском и хирургического корпуса областного онкодиспансера. Идут ремонты шести объектов, два из которых уже завершены – это гинекологическое отделение Мончегорской ЦРБ и фасад мурманской поликлиники № 1.

Также монтируются девять модульных объектов – семь ФАПов и две амбулатории. После их установки потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%.

Также с начала года благодаря различным мерам соцподдержки в Мурманскую область привлекли 55 медицинских специалистов.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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