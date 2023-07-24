В Мурманской области потребность по ФАПам полностью закроют к началу 2024 года

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в Мурманской области будет полностью закрыта.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в Мурманской области будет полностью закрыта.
Так, в этом году идет строительство амбулатории в Зеленоборском и хирургического корпуса областного онкодиспансера. Идут ремонты шести объектов, два из которых уже завершены – это гинекологическое отделение Мончегорской ЦРБ и фасад мурманской поликлиники № 1.
Также монтируются девять модульных объектов – семь ФАПов и две амбулатории. После их установки потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%.
Также с начала года благодаря различным мерам соцподдержки в Мурманскую область привлекли 55 медицинских специалистов.
Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.
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