В районе реки Чуна ведутся поиски рыбака

В Мурманской области пропал рыбак, которого с 11.00 24 июля ищут спасатели ПАСС Апатиты вместе с сотрудниками МАКАСЦ Кировска. Фото: Профессиональная аварийно-спасательная служба / vk.com/passapatity

В Мурманской области пропал рыбак, которого с 11.00 24 июля ищут спасатели ПАСС Апатиты вместе с сотрудниками МАКАСЦ Кировска.

- Поиск ведется в районе реки Чуна, - сообщили в Профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.

Напомним: в Мурманской области завершились поиски 14-летнего подростка.

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