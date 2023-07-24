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НовостиОбщество24 июля 2023 9:36

В Мурманске на улице 6-й Комсомольской батареи появится остановочный комплекс

Павильон сделают после вмешательства прокуратуры
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

До сих пор не на всех автобусных остановках Мурманска есть павильоны, где можно погреться и укрыться от дождя и снега. Так, северянам каждый раз приходится ждать транспорт под открытым небом на улице 6-й Комсомольской Батареи, что в сторону юга.

После вмешательства прокуратуры региона там должны оборудовать остановочный комплекс. Правда, это может занять пару лет.

- Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска и УДХ до 1 сентября 2025 года выполнить работы по оборудованию остановочного пункта павильоном для пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле.

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