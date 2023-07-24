В Мурманске на улице 6-й Комсомольской батареи появится остановочный комплекс

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До сих пор не на всех автобусных остановках Мурманска есть павильоны, где можно погреться и укрыться от дождя и снега. Так, северянам каждый раз приходится ждать транспорт под открытым небом на улице 6-й Комсомольской Батареи, что в сторону юга.

После вмешательства прокуратуры региона там должны оборудовать остановочный комплекс. Правда, это может занять пару лет.

- Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска и УДХ до 1 сентября 2025 года выполнить работы по оборудованию остановочного пункта павильоном для пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле.

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