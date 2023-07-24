В Мурманске на улице Кирова водитель Toyota сбил женщину

Утром 24 июля в Мурманске на улице Кирова, 1 под колеса авто попала женщина. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Утром 24 июля в Мурманске на улице Кирова, 1 под колеса авто попала женщина. Северянку сбил водитель Toyota.

- Около 9.50 водитель иномарки, поворачивая налево с улицы Полярной Дивизии на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении пешеходу и наехал на нее. Женщина переходила проезжую часть также на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Женщина получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru