Житель Заполярного в тайне набрал микрозаймов на имя бывшей возлюбленной

Северянка, с удивлением обнаружив долги, обратилась в полицию. Ее 31-летнего бывшего сожителя задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Заполярного решил слегка нажиться за счет экс-возлюбленной. Мужчина в тайне набрал микрозаймов на имя женщины, воспользовавшись паспортными данными, которые хранились у него в ноутбуке.

Северянка, с удивлением обнаружив долги, обратилась в полицию. Ее 31-летнего бывшего сожителя задержали.

- Злоумышленник признался, что оформил микрозаймы на когда-то близкую ему женщину, так как испытывал проблемы с финансами. Через Интернет он подал три заявки в кредитные организации, после чего ему перечислили 29 600 рублей. Деньги он потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда мужчине на электронную почту пришло уведомление о том, что организация собирается обратиться в суд с требованием взыскать деньги с женщины, тот сам перевел около 17 тысяч рублей на счет микрофинансовой компании. Тем не менее, эта ситуация стала известна самой пострадавшей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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