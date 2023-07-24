За последние 4 года в развитие ЗАТО Мурманской области вложили 14 млрд рублей

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, сколько денег было вложено в развитие ЗАТО Мурманской области за последние четыре года. Фото: Правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, сколько денег было вложено в развитие ЗАТО Мурманской области за последние четыре года. Так, на эти цели ушло порядка 14 миллиардов рублей.

- Треть денег - средства федерального бюджета, а две третьих наши средства. Построены лицей №1 в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов, также отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов, - отметил глава региона.

Также за это время обновили культурные и спортивные объекты, обустроили общественные пространства, установили детские площадки, отремонтировали дороги, снесли пустующие здания.

Однако этого недостаточно. Губернатор сообщил, что на развитие жилья, а также коммунальной и энергетической инфраструктуры для комфортной жизни бойцов и членов их семей необходимо еще 283 миллиарда рублей.

- Считаем, что все эти задачи реалистично выполнить в ближайшие 10 лет, – сказал Андрей Чибис.

Напомним, что Владимир Путин поручил до сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО и городов Арктической зоны в целом.

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