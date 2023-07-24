В Териберке ввели ограничение на выход судов в Баренцево море

В Кольском районе из-за плохой погоды ввели режим повышенной готовности и ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе из-за плохой погоды ввели режим повышенной готовности и ограничили выход маломерных судов в Баренцево море.

С 11.00 24 июля до 24.00 25 запрет действует на территории Териберки, сообщает МЧС региона.

Напомним: в Мурманской области за неделю выявили 17 нарушений правил рыболовства.

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