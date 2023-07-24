В мурманском спорткомплексе «Авангард» завершают обустройство футбольного поля

В Мурманске завершаются работы на стадионе спорткомплекса «Авангард». Фото: Администрация города Мурманска

На стадионе спорткомплекса «Авангард» в Мурманске завершают обустройство нового полноразмерного футбольного поля. Там смогут тренироваться ребята из спортивных школ, будут проходить уроки физкультуры, а в остальное время стадион будет доступен для всех желающих.

Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, сейчас полотно уже уложено и склеено, рабочие подготавливают объект к сдаче, наводят лоск: причесывают искусственную траву, обновляют разметку, устанавливают ворота.

Стадион будет работать круглый год. Зимой на футбольном поле планируют заливать лед для тренировок и массового катания.

Напомним: в мурманском детсаду №118 обновляют музыкально-спортивный зал.

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