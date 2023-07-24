В Мурманской области завершились поиски 14-летнего подростка

Информация о том, где пропадал юный северянин, не уточняется.

В Коле завершили поиски 14-летнего подростка, которого искали на минувших выходных. 23 июля молодой человек ушел из дома и не вернулся. К счастью, все завершилось благополучно.

- Найден, жив! - сообщили волонтеры ПСО МурманСпас.

Информация о том, где пропадал юный северянин, не уточняется в силу его несовершеннолетнего возраста.

Напомним: на полуострове Средний пропал 55-летний житель Апатитов Константин Поздняков.

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