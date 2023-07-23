В Коле ищут 14-летнего подростка в красных кроссовках

Фото: vk.com/murmanspas51

В Коле пропал 14-летний Юрий Тихонов. 23 июля подросток ушел из дома (пр. Советский, 38), его местонахождение не известно.

Юноша был одет в куртку-анорак, черные штаны и красные кроссовки с белой подошвой.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам ПСО МурманСпас 8 911 311 70 20.

Напомним: на турбазе на полуострове Средний пропал мужчина. Жителя Апатитов ищут с 19 июня.

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