В Мурманской области потеплеет до +17

Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии малоподвижного заполняющегося циклона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующая неделя в Мурманской области обещает быть дождливой, но относительно теплой. 24 июля воздух в отдельных районах прогреется до +17 градусов.

- Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии малоподвижного заполняющегося циклона с центром над Архангельской областью. Ночью ожидается дождь, днем местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +10+17, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: на смену полярному дню в Мурманск пришел второй период белых ночей.

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