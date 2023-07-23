В Мурманской области за неделю выявили 17 нарушений правил рыболовства

В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов. Фото: t.me/opershtab_murmansk

В Мурманской области продолжаются рейды по охране водных биоресурсов. Так, за минувшую неделю инспекторы выявили 17 нарушений правил рыболовства изъяли 15 орудий лова.

За соблюдением природоохранного законодательства следят в Печенгском округе, а также в Терском, Кандалакшском и Кольском районах.

- Виновники привлекут к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в оперштабе региона.

О фактах незаконной рыбалки можно сообщить на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону: 8(81553)3-62-49.

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