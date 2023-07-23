Ночью в Росляково восемь пожарных тушили LADA

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Росляково, на улице Приморской, 8/3 вспыхнула LADA. На месте происшествия работали восемь спасателей.

- В 04.20 пожар полностью потушили. Моторный отсек автомобиля выгорел полностью, салон поврежден огнем на площади 0,5 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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