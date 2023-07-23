В Мурманске начался период белых ночей

В ближайшие три недели солнце даже в пик ночи не будет опускаться за линию горизонта ниже, чем на шесть градусов.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
На смену полярному дню в Мурманск пришел второй период белых ночей. Явление продлится с 23 июля по 12 августа включительно.
- В ближайшие три недели солнце даже в пик ночи не будет опускаться за линию горизонта ниже, чем на шесть градусов, продолжительность светлого времени суток будет равна 24 часам, - сообщает паблик Погода в Мурманске (12+).
13 августа начнется обычная смена дня и ночи.
Напомним: в школьной теплице в Алакуртти вырастили арбуз.
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