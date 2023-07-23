В Мурманске спустя 10 часов потушили серьезный пожар на улице Свердлова

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19.21 22 июля. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 22 июля в Мурманске случился пожар в одноэтажном здании на улице Свердлова, 25к3, где предположительно расположен цех по производству мебели. Тушили его всю ночь.

- Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19.21. В 19.40 пожару был присвоен ранг 1 БИС. 23 июля в 5.15 пожар полностью ликвидировали, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

По предварительной информации, площадь горения составила около 90 квадратных метров.

Напомним: в Мурманске произошел пожар на заброшенном судне. Выгорели трюм корабля, каюты и коридор.

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