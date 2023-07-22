В Мурманске на улице Свердлова 23 спасателя тушат серьезный пожар

По предварительной информации, площадь горения составляет около 90 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманске на улице Сверлова, 25к3 вечером 22 июля случился серьезный пожар - вспыхнуло одноэтажное здание, в котором предположительно находится цех по производству мебели. На месте происшествия работают 23 спасателя, 6 единиц техники.

- По предварительной информации, площадь горения составляет около 90 квадратных метров. В 19.40 пожару присвоен ранг 1 БИС, - сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Как сообщают в соцсетях, улица Свердлова временно перекрыта.

Напомним: для борьбы с лесными пожарами в Мурманской области установят 20 видеокамер.

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