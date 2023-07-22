Проектный офис по развитию молодежного туризма хотят создать в Мурманской области

Возглавит проектный офис руководитель комитета молодежной политики региона Егор Хаценко. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области планируют создать проектный офис по развитию молодежного туризма. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытый электронный регион».

Возглавит проектный офис руководитель комитета молодежной политики региона Егор Хаценко.

Проект будет заниматься реализацией программы молодежного туризма «Больше, чем путешествие». Основными целями такой программы являются патриотическое воспитание молодежи через туристические поездки по России, а также предоставление условий для профессиональной, личностной и гражданской самореализации.

Напомним: из Мурманской области отправится экспедиция «Арктика-Восток-77».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru