В районе плотины Нива ГЭС-2 спасали перевернувшихся на лодке рыбаков

Северяне в медицинской помощи не нуждались. Фото: Иван ВИСЛОВ

16 июля в Мурманской области спасатели вызволяли из беды рыбаков, которые перевернулись на лодке в районе плотины Нива ГЭС-2 в поселке Нивском.

- Специалисты поисково-спасательного подразделения Кандалакши эвакуировали двух человек. Северяне в медицинской помощи не нуждались, лодку отбуксировали к правому берегу Пинозера, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Апатитах спасали сидевшего в открытом окне без присмотра малыша.

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