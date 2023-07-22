Глава администрации Мурманска поздравил с праздником работников торговли

В торговле занято большое количество мурманчан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. Сотрудников этой отрасли поздравил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, отметив, что в торговле занято большое количество мурманчан.

- От их работы, от качества предоставляемых услуг, от душевного тепла и терпения во многом зависит настроение мурманчан, быт и условия жизни. Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли, желаю вам крепкого здоровья и благополучия! - поздравил Юрий Сердечкин.

Напомним: глава администрации Мурманска поздравил пару северян с «золотой» свадьбой.

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