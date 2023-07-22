Сломавший столб на Кольском проспекте в Мурманске водитель оказался пьяным

В отношении автомобилиста составили два административных протокола. Фото: администрация Мурманска

20 июля в Мурманске на Кольском проспекте рухнула световая опора, перегородив полдороги и создав пробку. Столб сломал 54-летний водитель Toyota, который, как позже выяснили полицейские, был пьян.

- Медицинское освидетельствование показало наличие в выдыхаемом мужчиной воздухе 0,194 мг/л этанола. Свою вину водитель отрицать не стал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении автомобилиста составили два административных протокола - по статье 12.33 КоАП РФ и статье 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозят штрафы и до двух лет лишения водительских прав.

Также водителю предстоит возместить ущерб, причиненный в результате ДТП. Машину северянина отправили на спецстоянку.

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