В Мурманске на улице Шмидта произошло серьезное ДТП

Фото: t.me/murmansk_chp

Утром 22 июля в Мурманске на перекрестке улицы Шмидта с улицей Книповича произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, Toyota Land Cruiser улетела в деревья.

- По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших. Данное происшествие оформлено на месте сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним: водитель Lada протаранил забор возле остановки «Фадеев Ручей» в Мурманске.

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