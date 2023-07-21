На выходных в Мурманской области будет ветрено и дождливо

На выходных теплой погоды в Мурманской области ждать не приходится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных теплой погоды в Мурманской области ждать не приходится. С 22 по 24 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии малоподвижного циклона с центром над Архангельской областью.

- По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый северо-восточный ветер. Преобладающая температура воздуха днем составит +9+14 градусов, 24 июля местами до +16, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в школьной теплице в Алакуртти вырастили арбуз.

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