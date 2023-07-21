В Мурманске будут судить курьера за обманутых на 1,5 миллиона рублей пенсионеров

Всем северянам поступали звонки от лжеправоохранителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ждет суд мужчину, который под видом курьера забирал у пенсионеров деньги, участвуя в мошеннической схеме. Пожилые северяне стали обращаться в полицию в сентябре прошлого года - они отдали аферистам более полутора миллионов рублей.

Всем северянам поступали звонки от лжеправоохранителей. Те рассказывали о якобы совершенном ДТП, виновником которого стал их родственник, и просили деньги.

- Пенсионеры собирали требуемую сумму для помощи так называемым жертвам ДТП. После чего приходил курьер, который забирал у обманутых людей деньги и переводил их на счета координаторам преступной схемы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Курьера задержали, когда он выходил от очередного пожилого человека с полученными наличными. Он рассказал стражам порядка, что искал работу в Интернете, где ему поступило предложение о заработке в Мурманске. Сначала мужчина был уверен, что будет легально оказывать курьерские услуги, однако вскоре понял, что связался с преступниками. Его это не остановило.

Деньги, полученные от жертв, он переводил на счета аферистов, оставляя себе 10%. Мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов преступной деятельности.

Уголовное дело в отношении курьера направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении неизвестных, координировавших обвиняемого, выделены в отдельное производство.

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