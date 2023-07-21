Водитель Lada протаранил забор возле остановки «Фадеев Ручей» в Мурманске

По словам автомобилиста, его подрезала другая машина. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске утром 21 июля возле остановки «Фадеев Ручей» водитель Lada врезался в забор. По словам автомобилиста, его подрезала другая машина.

- В аварии никто не пострадал. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.

Напомним: на одной их самых опасных дорог в Мурманске упал столб. Световую опору убирают с проезжей части проспекта Кольского.

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