Водитель Lada протаранил забор возле остановки «Фадеев Ручей» в Мурманске

По словам автомобилиста, его подрезала другая машина. Фото: t.me/murmansk_chp
В Мурманске утром 21 июля возле остановки «Фадеев Ручей» водитель Lada врезался в забор. По словам автомобилиста, его подрезала другая машина.
- В аварии никто не пострадал. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.
Напомним: на одной их самых опасных дорог в Мурманске упал столб. Световую опору убирают с проезжей части проспекта Кольского.
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