В Мурманске полторы тысячи детей отдохнули в оздоровительных лагерях при школах

В Мурманске завершается вторая смена школьных оздоровительных лагерей. Фото: Администрация города Мурманска

Вторая смена школьных оздоровительных лагерей завершается в Мурманске. В лагерях уже отдохнули 1595 детей.

- Ребята посещают экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия, мастер-классы, познавательные встречи. В укреплении иммунитета им помогают прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

24 июля в мурманских школах стартует третья смена оздоровительных лагерей, где активно и весело проведут время 405 школьников.

Напомним: школьницу из Мурманска отметили знаком общественного признания «Звезда Артека».

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