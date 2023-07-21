Акушерское отделение больницы в Оленегорске приостановит работу

В Оленегорске временно закроют акушерское отделение центральной городской больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оленегорске временно закроют акушерское отделение центральной городской больницы. С 31 июля по 21 августа там будут проводить плановую дезинфекцию.

Пациенток будут направлять в подразделения Мурманского областного многопрофильного центра - в родильный дом и перинатальный центр.

- При наличии противопоказаний для транспортировки экстренную помощь беременным женщинам и роженицам окажут в оборудованном родильном боксе горбольницы, - сообщили в минздраве региона.

Также беременным и роженицам предусмотрена компенсация оплаты проезда в медицинские организации и обратно.

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