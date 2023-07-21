Жителям Мурманской области выплатили более 2 млрд рублей по больничным листам

В Мурманской области с начала этого года пособие по больничным листам получили 70 806 северян. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области с начала этого года пособие по больничным листам получили 70 806 северян. Всего Отделение СФР по Мурманской области выплатило более двух миллиардов рублей по листам нетрудоспособности.

- Такое пособие назначается работникам, застрахованным в системе обязательного социального страхования, и рассчитывается исходя из средней зарплаты человека за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней по больничному листу, - сообщили в соцфонде.

Деньги выплачиваются в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня представления работодателем необходимых для этого сведений и документов.

Напомним: в Мурманской области ввели выплату в 5 миллионов рублей для Героев России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru