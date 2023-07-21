Жители Мурманска стали меньше интересоваться курортами Краснодарского края

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. Фото: ПАО МегаФон

Этим летом у мурманчан наблюдается небольшое снижение спроса на отдых в Краснодарском крае – туристический поток из региона снизился почти на 3%. При этом более 55% туристов из Мурманска, отправившихся на пляжный отдых, предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края. К таким выводам пришли аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных онлайн-трафика с помощью инструментов Big Data.

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания - для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

По данным аналитиков МегаФона, 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Наибольшее число туристов приехало сюда из столицы России, а также Санкт-Петербурга, Самары и Ханты-Мансийска.

В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. В этом направлении захотели отдохнуть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере отмечается увеличение туристического потока на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число гостей из Мурманска на сочинских и адлерских пляжах уменьшилось на 2,6%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. С начала лета мурманчане проговорили более 165 тысяч минут, что равно почти четырем месяцам беспрерывного общения. А интернет-трафик сгенерировали почти 9 терабайт – за такой объем информации можно скачать порядка 900 фильмов в качестве 4К.

Для того чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края, МегаФон развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время.

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