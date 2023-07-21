Педагог Мурманского академического лицея нарушала права и свободы учеников

Директору учебного заведения выписали административный штраф в 10 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура после обращений родителей привлекла к ответственности руководство и педагога Мурманского академического лицея.

В ходе проверки выяснилось, что педагог образовательного учреждения нарушала права и свободы обучающихся. Как уточнили «КП»-Мурманск» в прокуратуре региона, классная руководительница одного из классов заставила школьников допивать компот и съесть недоеденные другими учениками блюда.

- В адрес комитета по образованию администрации Мурманска внесено представление. Виновному лицу объявили выговор, директора лицея привлекут к дисциплинарной ответственности по выходу из отпуска, - сообщили в ведомстве.

Также директору учебного заведения выписали административный штраф в 10 тысяч рублей.

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