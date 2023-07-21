В Мурманске, Североморске и Полярном завершили капремонт трех крыш домов

Всего в этом году планируется провести капремонт крыш 68 многоквартирных домов. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области завершили капремонт трех крыш в Мурманске, Североморске и Полярном.

Так, в Североморск чинили кровлю дома № 5 на улице Авиаторов. Там подрядчик утеплил чердак, заменил кровельное покрытие, смонтировал водосточную систему и кровельное ограждение. Аналогичные работы провели в Полярном на улице Гагарина, 6.

- Также обновили крышу дома №59 на улице Павлова в Мурманске. Крыша утеплена, восстановлены вентиляционные шахты, смонтирован каркас с гидроизоляционным покрытием и система водостока, а также заменены двери и люки выхода на крышу, - сообщили в минстрое региона.

Всего в этом году планируется провести капремонт крыш 68 многоквартирных домов. Работы по 32 из них уже приняты комиссией без замечаний.

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