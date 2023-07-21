В Североморске по поручению Путина отремонтируют ДОФ, больницу и стадион

По предварительным оценкам, на это потребуется 5,1 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 июля президент Владимир Путин прилетал в Мурманскую область с рабочим визитом, где провел несколько совещаний, посетил Белокаменку и дал некоторые поручения.

Глава государства не смог попасть в Североморск из-за плохой погоды, однако в ходе совещания по развитию ЗАТО и арктических городов поручил отремонтировать в столице Северного флота три важных социальных объекта.

Так, обновят Центральную районную больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. По предварительным оценкам, на это потребуется 5,1 миллиарда рублей.

- Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью перераспределения тех средств, которые выделяются на эту зону. Министерство обороны также приведет в порядок Дом офицеров. Что касается Центральной больницы, то Министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен. Исхожу из того, что все будет исполнено, – сказал Владимир Владимирович.

Напомним: Путин в Мурманске поручил подготовить мастер-планы для опорных городов в Арктике. Утвердить комплексные планы долгосрочного развития планируют до октября 2024 года.

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