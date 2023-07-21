В Мурманске на на Ледокольном проезде произошло массовое ДТП с пострадавшим

Пострадавшего спасатели передали бригаде скорой помощи. Сотрудники УГИБДД устанавливают причины произошедшего. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Мурманске на Ледокольном проезде, 9 произошло ДТП из трех машин. Пострадал один человек.

- Водитель Subaru Outback наехал на припаркованные вдоль дороги автомобили Mitsubishi Lancer и Citroen C4 и перевернулся, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пострадавшего спасатели передали бригаде скорой помощи. Сотрудники УГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Напомним: на одной их самых опасных дорог в Мурманске упал столб.

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