В Архангельской области раскрыли схему контрабанды лесоматериалов на 17,7 млн рублей

После того, как лес ушел заграницу, северянин ликвидировал свое ИП. Сейчас он стал фигурантом уголовных дел. Фото: Мурманская таможня

В Архангельской области раскрыли схему контрабанды лесоматериалов на общую сумму 17,7 миллиона рублей. Всего известно о шести фактах экспорта объемом 2,5 тысячи кубометров.

Местный житель продавал сосновые и еловые бревна на территории Няндомского и Каргопольского районов и при этом не оформлял на них документы и не проводил платежи через систему «ЛЕС ЕГАИС».

- Предприниматель наладил изготовление пиломатериалов из приобретаемого сырья и последующее их незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу Российской Федерации в Республику Азербайджан. При электронном декларировании экспортных партий пиломатериалов по всем шести эпизодам таможенному органу предоставлялись недостоверные сведения о происхождении и количестве вывозимых товаров, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

После того, как лес ушел заграницу, северянин ликвидировал свое ИП. Сейчас он стал фигурантом уголовных дел.

Напомним: в порту Мурманск сотрудники таможни нашли нарушения на иностранном судне, экипаж которого пытался без нужных документов провезти элитный алкоголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru