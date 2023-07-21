В Мурманской области выросло число браков и уменьшилось количество разводов

В министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС за последние полгода. Фото: Администрация города Мурманска

В министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС за последние полгода.

Так, в регионе выросло число браков на 1,7%, всего семью создали 2803 пары. А вот разводиться северяне стали реже - число расторжения браков уменьшилось на 3,7%. Снижает и количество выдачи свидетельств о рождении детей (на 3,7%) и смерти (на 12%).

- За отчетный период отделами ЗАГС и министерством юстиции Мурманской области обработано свыше 40 тысяч заявлений граждан, запросов учреждений и организаций о выдаче документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, - сообщили в профильном ведомстве.

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке российских регионов по кредитоспособности населения.

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