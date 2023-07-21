В нацпарке «Русская Арктика» увидели редкий подвид оленя

В национальном парке «Русская Арктика» смогли сфотографировать редкий подвид - новоземельского оленя, который занесен в Красную книгу. Фото: Национальный парк «Русская Арктика» / vk.com/rusarc

Ученые выделяют несколько видов северного оленя. В национальном парке «Русская Арктика» смогли сфотографировать редкий подвид - новоземельского оленя, который занесен в Красную книгу.

- В 2014–2023 годах здесь провели ряд исследований — в частности, специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН подтвердили обособленность и уникальность генетической структуры новоземельского подвида дикого северного оленя, - рассказали в нацпарке.

Напомним: в 2020 году в Мурманской области официально запретили охоту на северного оленя. Этот вид был занесен в Красную книгу России.

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