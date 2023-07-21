Андрей Чибис доложил Владимиру Путину о поддержке участников СВО и их семей

Встреча Владимира Путина и Андрея Чибиса прошла в рамках рабочей поездки президента в Мурманск. Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Владимир Путин в Мурманске провел встречу с губернатором Мурманской области Андрее Чибисом, которая стала завершающим мероприятием рабочей поездки президента в Кольское Заполярье. На ней глава региона рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

- Это священный долг. У нас воюет там значительное количество наших ребят с Северного флота, это 200-я бригада, которой вы присвоили своим указом звание «гвардейская». Это 61-я бригада морской пехоты, 80-я арктическая бригада. Бойцы очень достойно выполняют свой долг. Авиация Северного флота, ПВО – все на передовой. Более того, много ребят с кораблей, с подводных лодок сами выразили желание и пошли выполнять эту задачу. У нас уже, если брать с самого начала специальной военной операции, почти 193 тысячи разных единиц отправлено всего, что необходимо, – от транспорта до экипировки и так далее. Потому что это наша священная обязанность, - отметил Андрей Чибис.

В июле было принято решение, что в Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Сейчас в Заполярье 12 северян отмечены этой наградой, в том числе семь - посмертно. Выделенные средства помогут героям и их семьям улучшить свои жилищные условия.

Также активно идет работа с семьями мобилизованных жителей региона.

- Мы создали центр социальной поддержки, работает с прошлого года, и за каждым куратором в этом центре закреплена семья. Решаются вопросы очень быстро. 13 тысяч вопросов у нас поступило, 99,5% мы решили, 63 вопроса в текущем режиме решаем. И жены наших военных, они, знаете, все со стержнем. Казалось бы – дети, работа у многих из них, и тем не менее даже после работы они продолжают и сети маскировочные плести, и свечи окопные делать, и одежду шить, - сообщил Андрей Чибис.

Президенту он также рассказал об акции «Север помогает», по которой собирается гуманитарная помощь для участников СВО и жителей регионов, которых коснулась спецоперация.

Напомним: 20 июля в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Мурманск прошло совещание по развитию ЗАТО и городов Арктической зоны. На встрече зашла речь о льготной ипотеке - аналоге «Дальневосточной ипотеки». Президент поддержал идею создания «Арктической ипотеки», также он поручил подготовить мастер-планы для опорных городов в Арктике.

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