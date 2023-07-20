Путин о ЦСКМС в Мурманске: Если такие проекты будут реализовываться, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей

Владимир Путин обсудил перспективы загрузки ЦСКМС в Белокаменке. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке, где дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа. Президент обсудил с губернатором Мурманской области загрузку.

- Мы сейчас посмотрели завод по производству заводов. Безусловно, и для развития региона, для Мурманского порта – сколько там, по-моему, 56 миллионов, перевозили в прошлом году, – если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей, тем более что и новый порт здесь строится, стройка идет полным ходом, - сообщил Владимир Путин.

В начале июня в Мурманскую область прилетели представители Госдумы, под руководством председателя Вячеслава Володина в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений выездное рабочее совещание Совета нижней палаты.

Участники обсудили меры по развитию энергетической отрасли и расширению законодательной поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.

В феврале 2022 года в Мурманске состоялась первая встреча рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Участие в ней принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Одной из тем для обсуждения стало развитие Севморпути, увеличение грузоооборота по которому до 2035 года принесет стране доход порядка 16 триллионов рублей при частных и бюджетных инвестициях в развитие в размере 1,8 триллиона.

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