Владимир Путин дал старт отправке уникального завода СПГ из Мурманска на Ямал

Владимир Путин дал старт отправке уникального завода. Фото: t.me/andrey_chibis

20 июля в рамках рабочей поездки в Мурманскую область Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа.

- Это воплощение силы и мощи нашей инженерной науки, опыта и навыков рабочих Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Плавучий завод не имеет аналогов в мире. Масса этого плавучего завода СПГ больше 640 тысяч тонн. Для сравнения, средний вес одного легкового автомобиля около 1,5 тонны. Плавучий завод весит примерно как 400 тысяч легковых авто. Платформа отправится из Мурманска на Гыдан и будет установлена около месторождения Утреннее, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ЦСКМС - единственный в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа, система хранения СПГ находится внутри резервуаров гравитационных оснований. Полный цикл сжижения природного газа происходит на самой платформе.

Завод по воде дойдет до месторождения "Утреннее". Фото: t.me/andrey_chibis

Для будущей трубы Мурманск-Волхов, которая даст газ Кольскому Заполярью, провели трассировку. ПАО «Газпром» приступило к сбору исходных данных для проектирования газопровода. Также стало известно о планах «НОВАТЭК» по строительству крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области.

Напомним: в начале июня в Мурманскую область прилетели представители Госдумы, под руководством председателя Вячеслава Володина в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений выездное рабочее совещание Совета нижней палаты. Участники обсудили меры по развитию энергетической отрасли и расширению законодательной поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.

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