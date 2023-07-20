На одной их самых опасных дорог в Мурманске упал столб

Световую опору уберут в течение часа. Фото: администрация Мурманска

Вечером 20 июля на проспекте Кольском в Мурманске - спуске от улицы Кооперативной к Беринга - на проезжую часть упала световая опора, перегородив почти полторы полосы. Из-за этого все направление на спуск к северу города перекрыли.

- Представители комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и Управления дорожного хозяйства занимаются устранением проблемы, на месте происшествия работает техника. В течение часа планируем убрать упавшую опору. Прошу водителей учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 19 июля в Карелии погиб водитель из Мурманской области. Смертельное ДТП случилось в 16.20 на 580 километре автомобильной дороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» рядом с поворотом на Тихвин Бор.

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